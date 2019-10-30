РАНХиГС: софинансирование лекобеспечения Rx-препаратами будет стоить государству 430 млрд рублей в год

Эксперты РАНХиГС и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) предложили государству софинансировать приобретение гражданами всех рецептурных лекарств и посчитали, что реализация этой модели потребует ежегодных затрат в объеме 430 млрд рублей.

В России, по сравнению с другими развитыми странами, госгарантии в сфере лекарственного обеспечения ограничены: при оказании амбулаторной помощи пациенты вынуждены приобретать лекарства в основном за свой счет. Так считают авторы публикации в октябрьском «Мониторинге РАНХиГС», предложившие альтернативную модель лекобеспечения населения.

Эксперты предлагают такой формат софинансирования, при котором покупатель, обращаясь в аптеку с электронным рецептом, оплачивал бы только разницу между фактической стоимостью препарата конкретного торгового наименования и референтной ценой. Оставшуюся сумму аптеке должно компенсировать государство. Если цена препарата в аптеке окажется ниже референтной, покупатель оплачивает минимальный фиксированный соплатеж. В предложенной модели обоснованность назначения препарата врачом должны проверять страховые медицинские организации, которые смогут штрафовать медучреждения в случае выявления несоответствий.

Если государство будет таким образом на 70% софинансировать покупку всех рецептурных лекарств из перечня ЖНВЛП, потребуется ежегодно закладывать в госбюджет около 430 млрд рублей, подсчитали эксперты. Переходить на такую систему лекобеспечения, по их мнению, нужно постепенно – например, начать с пилотного проекта, который охватил бы определенную группу пациентов.

Минздрав разрабатывает программу всеобщего лекарственного обеспечения, предполагающую, что лекарства будут отпускаться пациентам бесплатно не только в условиях стационара, но и в случае оказания амбулаторной медицинской помощи. В проекте федерального бюджета на 2020–2022 годы предусмотрено по 14,5 млрд рублей ежегодных субсидий на препараты для пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в октябре 2019 года предложили субсидировать приобретение лекарств из перечня ЖНВЛП, если расходы гражданина на их приобретение превышают 10% его месячного дохода.