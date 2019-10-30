BMS сменит партнера по локализации в России производства Даклинзы

Компания BMS подписала соглашение с «Фармстандартом» о передаче прав на производство, продажу и дистрибуцию препарата Даклинза (даклатасвир) для лечения гепатита С. По условиям лицензионного соглашения, регистрационное удостоверение, интеллектуальные права, товарный знак Даклинзы и логотип BMS перейдут «Фармстандарту» на срок действия лицензии. Сумма сделки не раскрывается. Компания BMS подписала соглашение с «Фармстандартом» о передаче прав на производство, продажу и дистрибуцию препарата Даклинза (даклатасвир) для лечения гепатита С. По условиям лицензионного соглашения, регистрационное удостоверение, интеллектуальные права, товарный знак Даклинзы и логотип BMS перейдут «Фармстандарту» на срок действия лицензии. Сумма сделки не раскрывается.

До 2019 года упаковка Даклинзы производилась на заводе «Ортат», входящем в группу «Р-Фарм» Алексея Репика.

Даклинза входит в одну из безинтерфероновых пангенотипичных схем лечения гепатита С. Вторым препаратом в такой схеме является Совальди (софосбувир), уже локализованный на мощностях «Фармстандарта». В 2018 году, как подсчитал Vademecum, совокупный объем централизованных и региональных закупок даклатасвира составил 290 млн рублей, из них 18 млн рублей пришлись на закупки Минздрава.

На заводе «Ортат» упаковывался также АРВ-препарат BMS Реатаз (атазанавир). Но в феврале 2019 года BMS отказалась от поставок Реатаза в Россию: с 2018 года «Р-Фарм» более не заказывал препарат у своего партнера, а по контрактам поставлял дженерик Симанод от «Фармасинтеза».

Bristol-Myers Squibb – глобальная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в США. BMS является разработчиком препаратов для терапии онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний. Выручка компании в 2018 году составила $22,56 млрд, чистая прибыль – $4,95 млрд.

«Фармстандарт» – один из крупнейших российских производителей и дистрибьюторов лекарств. Основным бенефициаром компании является Виктор Харитонин. Выручка АО «Фармстандарт» в 2018 году составила 57,2 млрд рублей, чистая прибыль – 45,5 млрд рублей.

Фото: stomatologspb.ru

vademec