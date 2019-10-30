Boehringer Ingelheim за 352 млн евро покупает разработчика противораковой вакцины

Немецкая Boehringer Ingelheim намерена приобрести швейцарскую AMAL Therapeutics, занимающуюся разработкой противораковых вакцин. В результате сделки, оцениваемой в 352 млн евро, Boehringer расширит свой портфель иммунотерапевтических препаратов, а AMAL сможет ускорить испытания своих разработок. Компания продолжит работу на базе Женевского университета в качестве подразделения Boehringer. Немецкая Boehringer Ingelheim намерена приобрести швейцарскую AMAL Therapeutics, занимающуюся разработкой противораковых вакцин. В результате сделки, оцениваемой в 352 млн евро, Boehringer расширит свой портфель иммунотерапевтических препаратов, а AMAL сможет ускорить испытания своих разработок. Компания продолжит работу на базе Женевского университета в качестве подразделения Boehringer.

Boehringer 30 октября 2019 года объявила о покупке полного пакета акций AMAL Therapeutics – биотехнологической компании, специализирующейся на разработке противораковых вакцин на патентованной платформе KISMA. Ключевой разработкой AMAL в настоящий момент является вакцина ATP128, предназначенная для лечения колоректального рака IV стадии. В ближайшее время компания планирует начать КИ своей разработки.

Иммуноонкологическое подразделение Boehringer занимается поиском терапии рака, нечувствительного к так называемым блокаторам контрольных точек. Boehringer планирует объединить собственные и возможности технологической платформы KISMA для разработки новых методов лечения. В свою очередь AMAL сможет ускорить испытания своих разработок и реализовать потенциал KISMA.

В стоимость сделки входит авансовый платеж и промежуточные выплаты, предусмотренные при успешном прохождении различных фаз испытаний и выхода препаратов на рынок. По условиям соглашения, в случае достижения определенных коммерческих показателей AMAL получит дополнительный платеж в размере 100 млн евро.

В 2018 году Roche приобрела компанию Jecure с перспективной молекулой для лечения неалкогольного стеатогепатита. Одним из крупных приобретений прошлого года стала сделка GlaxoSmithKline по покупке Tesaro разработчика онкопрепарата Zejula (niraparib) за 4 млрд фунтов. В феврале 2019 года Eli Lilly закрыла сделку по приобретению LOXO Oncology за $8 млрд.

Boehringer Ingelheim – немецкая фармкомпания, основанная в 1885 году в Ингельхайме, специализируется на препаратах для лечения онкологических, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. В 2018 году выручка компании составила 17,5 млрд евро, чистая прибыль – 2,1 млрд евро.

Компания AMAL основана в 2012 году на базе Женевского университета при финансовой поддержке синдиката корпоративных инвесторов, в числе которых был венчурный фонд Boehringer Ingelheim. KISMA – патентованная технология AMAL для разработки терапевтических вакцин, содержащих антигены опухолей.

Фото: bloomberg.com

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