Минфин поддержал введение квот на закупку отечественного медоборудования

Первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин рассказал о возможности введения квот на закупку отечественного медицинского оборудования по нацпроекту «Здравоохранение». По словам чиновника, квота может быть установлена в отношении инновационной медтехники отдельным постановлением Правительства РФ, обсуждение инициативы проходит на нескольких площадках, в том числе в Военно-промышленной комиссии РФ. Первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин рассказал о возможности введения квот на закупку отечественного медицинского оборудования по нацпроекту «Здравоохранение». По словам чиновника, квота может быть установлена в отношении инновационной медтехники отдельным постановлением Правительства РФ, обсуждение инициативы проходит на нескольких площадках, в том числе в Военно-промышленной комиссии РФ.

«Национальный проект в области развития здравоохранения должен косвенно повлиять на развитие нашей промышленности, в частности, через введение квоты на закупку медицинского оборудования у отечественных производителей за счет средств нацпроектов. Вопрос, где и что покупать, сейчас стоит остро: либо это будет зарубежное медицинское оборудование, либо оборудование, которое будет произведено у нас. Было бы неплохо установить определенную квоту на закупку у отечественных производителей, но оборудование должно быть конкурентоспособным, таким же эффективным, инновационным», – рассказал Горнин.

По словам чиновника, регламентировать квоты будет отдельное постановление правительства. «Именно сейчас в части реализации нацпроектов возможна такая донастройка. Сама идея квотирования заслуживает особого внимания, но наша промышленность должна быть готова конкурировать с мировыми лидерами, особенно по качеству, уровню технологического развития. Прелесть нацпроектов в том, что сформировать план закупок для нашей промышленности мы можем на горизонте пяти лет – до 2024 года: определить технические характеристики томографа или другого медицинского оборудования, написать техническое условие и техническое задание по каждому году», – отметил Леонид Горнин.

В бюджет нацпроекта «Здравоохранение» заложено более 290 млрд рублей на дооснащение и переоснащение медорганизаций с 2019 по 2024 год.

В декабре 2018 года Минздрав РФ рекомендовал закупать медицинские изделия и оборудование отечественных производителей при «эквивалентных технологических характеристиках» по двум программам нацпроекта по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не исключала возможности предоставления преференций российским предприятиям.

В апреле 2019 года Минпромторг РФ предложил установить требование к закупкам субъектов по нацпроекту: не менее 50% затрат должно приходиться на отечественное оборудование. «При условии надлежащего исполнения государственными заказчиками требований постановления Правительства РФ от 5 февраля 2015 года №102 [правило «Третий лишний». – Vademecum], нацпроект позволит поддержать рост доли отечественных медицинских изделий в условиях растущего рынка», – утверждали тогда в ведомстве.