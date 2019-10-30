Суд подтвердил сговор на 331 фармаукционе

Апелляция поддержала решение ФАС России о картеле ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма»

Компании признаны виновными в поддержании цен на торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских материалов, инструментов и оборудования. Общий доход, извлеченный в результате участия в картеле, составил свыше 800 млн рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного ведомства, не согласившись с решением суда первой инстанции, согласно которому заключив договор доверительного управления, ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма» образуют подконтрольную группу лиц в понимании Закона о защите конкуренции и не подпадают под действие запретов на картели.

«Апелляционное постановление суда наглядно демонстрирует единообразие трактовки законодательства и общую цель по борьбе с картелями в особенности в социально значимых областях», — прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

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