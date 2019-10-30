AZTherapies приобретает биофармацевтическую компанию Smith Therapeutics

Компания AZTherapies объявила о приобретении частной биофармацевтической компании Smith Therapeutics с целью развития препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний. Согласно условиям сделки, основатель и гендиректор Smith Therapeutics Филип Эштон-Рикардт войдет в правление AZTherapies в качестве старшего вице-президента по иммунологии. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Исследовательская платформа Smith Therapeutics фокусируется на использовании модифицированных Т-клеток, и уже успешно разработала иммуносупрессивные T-регуляторные клетки с химерными антигенными рецепторами, нацеленными на глиальные клетки мозга. Предыдущие исследования продемонстрировали способность данных клеток ослаблять активность микроглии и уменьшать нейровоспаление на моделях нейродегенерации, что может позволить добиться прогресса при лечении таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Хантингтона, амиотрофический латеральный склероз и др.

«Приобретение Smith Therapeutics представляет для нас значительный шаг вперед, так как мы продолжаем работу в сфере разработки передовых методов лечения нейровоспаления, чтобы остановить или замедлить прогрессирование нейродегенеративных заболеваний», — подчеркнул Дэвид Р. Элмалех, основатель, генеральный директор и председатель правления AZTherapies.

Эштон-Рикардт также прокомментировал сделку и назначение: «Наше общее мнение, которое касается того, что нейровоспаление является основной причиной нейродегенеративных заболеваний, делает данную сделку идеальным стратегическим решением для обеих сторон. Благодаря опыту AZTherapies в разработке лекарственных препаратов и проведении клинических испытаний, мы сможем усовершенствовать технологию CAR-Treg и кардинально повлиять на прогрессирование нейродегенеративных заболеваний».

gmpnews