Allergan согласилась выплатить $750 млн в деле Namenda Alzheimer

Компания Allergan согласилась выплатить 750 млн долларов для урегулирования судебных процессов в США, возбужденных по требованию покупателей препарата Namenda Alzheimer. Согласие Allergan позволит ей избежать судебного разбирательства, которое должно было начаться 30 октября.

В групповом иске утверждается, что в 2014 году компания заблокировала доступ к более дешевым дженерикам своего продукта Namenda (мемантина), вынуждая пациентов переходить на более дорогую версию препарата Namenda XR. Компания Allergan, известная в то время, как Actavis, а также компания Forest Laboratories, являющаяся производителем Namenda, намеревались прекратить поставку Namenda в 2014 году накануне запуска универсальных версий исходного продукта в 2015 году.

В иске утверждалось, что Forest Laboratories, которую в то время возглавлял исполнительный директор Allergan Брент Сондерс, также заключил незаконное соглашение с производителем дженериков Mylan, который таким образом отказался от вывода собственной версии мемантина на рынок.

Урегулирование было достигнуто на фоне новостей о завершении слияния компаний AbbVie и Allergan стоимостью 63 млрд долларов. По информации СМИ, поиск решения указанного иска было необходимо, поскольку процесс поглощения Allergan компанией AbbVie находится на стадии рассмотрения регулирующих органов.

gmpnews