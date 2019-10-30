Фармацевты предложили открыть компаниям доступ к данным о продукции в системе маркировки

Представители различных отраслей планируют подготовить рекомендации по улучшению процесса внедрения маркировки.

Представители российской фармацевтической отрасли предлагают открыть компаниям доступ к данным о своей продукции в системе маркировки и прослеживаемости товаров. Сейчас возможность отслеживать движение своих товаров через систему компании не имеют, заявил во вторник в ходе круглого стола по маркировке в Москве гендиректор Ассоциации российских фармацевтических организаций Виктор Дмитриев.

«Сложилось так, что собственником данных системы становится государство, соответственно, возможности нам в режиме онлайн отслеживать движение собственных упаковок нет», — заявил он, отметив необходимость обеспечения доступа компаний к системе прослеживаемости товаров.

Эту идею также поддержал гендиректор оператора проекта маркировки — Центра развития перспективных технологий — Андрей Кириллов. «С начала создания системы была идея, что производитель получает полную прослеживаемость товаров, получает доступ к данным. Мы полностью поддерживаем эту идею, бизнес должен добиваться от государства этой возможности, это технологически прорывной продукт», — сказал Кириллов.

Как отметил модератор дискуссии — зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию АПК и сельских территорий Айгун Магомедов, представители различных отраслей подготовят рекомендации по улучшению процесса внедрения маркировки и в месячный срок представят их в Совет Федерации, Госдуму и профильные министерства.

tass