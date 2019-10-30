Москва стала производить на треть больше лекарств

В январе-июне 2019 года индекс промышленного производства фармацевтической отрасли в Москве вырос на 34,5% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Столица занимает 19,5% в общем объеме отгруженной фармацевтической продукции по России: за полугодие Москва отгрузила лекарств на 53,9 млрд рублей. Это выше прошлогоднего показателя на 9,1%.

Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, которые производят лекарства в Москве, в январе-марте 2019 года составили 1,4 млрд рублей.

«Фармацевтика — одна из самых социально важных отраслей производства в столице. Именно поэтому первые офсетные контракты мы заключили с фармацевтическими предприятиями, которые инвестируют в новые производства 8,8 млрд рублей. Москва — один из крупнейших центров производства фармацевтической продукции в России, но одновременно и один из крупнейших потребителей. Поэтому город заинтересован, чтобы важные для населения лекарства производились на его территории», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Помимо заключения офсетных контрактов Москва оказывает поддержку производителям медизделий и лекарств, которым присвоен статус промышленного комплекса. Так, компании «МосФарма», «Биотики», «Биннофарм», «Макиз-Фарма», «Сервье Рус» и Московский эндокринный завод получают льготы от Правительства столицы. Кроме того, несколько фармацевтических компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва». Например, «ПК-137» («дочка» концерна «Биокад») и «Брайт Вэй Индастриз» (входит в Bright Way Group).

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