«Опора России» предлагает продлить действие ЕНВД до 2024 года

Чтобы этот переход для плательщиков ЕНВД был максимально комфортным, общественная организация предлагает реализовать ряд мер.

Общественники считают необходимым предусмотреть возможность применения патентной системы налогообложения в отношении всех видов деятельности, предусмотренных для ЕНВД (например, повысить предельный размер площади торгового объекта, позволяющий применять патентную систему налогообложения, с 50 до 150 кв.м; распространить патентную систему налогообложения на нестационарную торговлю). Кроме того, следует повысить порог по числу работников ИП, позволяющий применять патентную систему налогообложения, – с 15 чел. до 30 чел.

Также необходимо предусмотреть вычет страховых взносов из суммы налога по патентной системе налогообложения, как это предусмотрено в случае применения ЕНВД.

Уже в ноябре 2019 года нужно внести изменения в законодательство по возможности распространения в 2020 году эксперимента по налогу на профессиональный доход на любой регион по его желанию, считают в «Опоре России». Этот налоговый режим хорошо зарекомендовал себя в экспериментальных регионах.

Кроме того, в упрощенной системе налогообложения (УСН) необходимо повысить действующий порог в 2 раза – со 150 до 300 млн руб. в год с сохранением действующих налоговых ставок: до 6% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и до 15% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Также нужно с 150 до 200 млн руб. повысить порог по остаточной стоимости основных средств, позволяющих применять УСН.

По налогу на имущество организаций нужно установить на федеральном уровне минимальный размер площади помещения, не облагаемого налогом на имущество, исчисляемым от кадастровой стоимости, в размере не менее 500 кв.м, а также снизить предельный размер налоговой ставки по этому налогу (сейчас это 2%).

Также в законодательстве о проведении государственной кадастровой оценки должна быть установлена периодичность пересмотра кадастровой стоимости в сторону повышения не чаще чем раз в 4 года, упрощена процедура оспаривания результатов государственной кадастровой оценки и введена ответственность государственного оценщика за недостоверность результатов оценки, приведшую к значительному росту финансовых издержек собственника.

В дополнение к налоговым мерам «Опора России» считает необходимым пересмотреть критерии отнесения хозяйствующих субъектов к МСП:

– для средних предприятий: увеличить предельное значение среднесписочной численности работников с 250 до 500 человек, а предельное значение годового дохода – с 2 млрд руб. до 4 млрд руб.;

– для малых предприятий: увеличить предельное значение среднесписочной численности работников с 100 до 200 человек, а предельное значение годового дохода – с 800 млн руб. до 1,6 млрд руб.;

– для микропредприятий: увеличить предельное значение среднесписочной численности работников с 15 до 30 человек, а предельное значение годового дохода – с 120 млн руб. до 240 млн руб.;

В случае, если спецрежимы не будут пересмотрены, «Опора России,» будет настаивать на продлении ЕНВД до 2024 года с ограничением по его обороту на уровне 60 млн руб. в год.

Как писал «Фармвестник», аптечное сообщество не раз заявляло, что отмена ЕНВД ударит по малому и среднему бизнесу. В Госдуму были направлены официальные письма от профильных ассоциаций, а также создана петиция, которая собрала 3 тыс. подписей.

pharmvestnik