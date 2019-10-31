Bayer завершила III квартал с ростом продаж рецептурных препаратов

Общий объем продаж компании за отчетный период вырос на 6,1% — до 9,8 млрд евро (10,9 млрд долл. США). Аналитики прогнозировали 9,7 млрд евро.

Квартальная прибыль упала на 63,9% — до 1 млрд евро (1,1 млрд долл. США). В компании это объясняют тем, что в показателе за III квартал 2018 года была учтена доналоговая прибыль в размере 3,9 млрд евро (4,3 млрд долл. США), полученная от продажи ряда активов компании BASF.

Объем продаж препарата Xarelto вырос на 10,8% и составил 1 млрд евро (1,1 млрд долл. США) за счет показателей в Китае и России.

Продажи препарата Eylea увеличились на 18,3% — до 640 млн евро (711 млн долл. США) на фоне роста спроса в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

По препарату Kogenate показатель роста составил 6,6% — до 226 млн евро (251 млн долл. США), по препарату Nexavar — 0,6% — до 181 млн евро (201 млн долл. США).

Объем продаж препарата Betaferon/Betaseron упал на 16,5% — до 111 млн евро (123 млн долл. США) на фоне жесткой конкуренции в США.

Показатель по препарату Adempas вырос на 23,3% — до 111 млн евро (123 млн долл. США) благодаря росту спроса в США.

Продажи препарата Stivarga выросли на 36,4% — до 105 млн евро (117 млн долл. США), в основном, за счет продаж в Китае, России и США.

Объем продаж безрецептурной продукции сократился на 0,7% — до 1,3 млрд евро (1,4 млрд долл. США).

По прогнозу Bayer, в 2019 году объем продаж составит около 43,5 млрд евро (48,3 млрд долл. США), прибыль — порядка 11,5 млрд евро (12,8 млрд долл. США). Более ранний прогноз равнялся 46 млрд евро (51,1 млрд долл. США) и 12,2 млрд евро (13,6 млрд долл. США) соответственно.

Илья Дугин

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