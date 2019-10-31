Эргоферон стал «Маркой № 1 в России»

Ежегодная премия народного доверия «Марка №1 в России» вручается с 1998 года. Победители определяются с помощью независимого голосования покупателей, проводимого в национальном масштабе. В общероссийских изданиях и в сети Интернет публикуется анкета «Народная марка», которую заполняют сотни тысяч россиян. Таким образом, рейтинг учитывает мнение жителей всех регионов. При этом в анкете отсутствуют варианты, из которых следует выбирать, что делает рейтинг объективным. Потребители сами вписывают в каждой из предложенных категорий название компании или бренда.

«Премия «Марка № 1» имеет для нас особое значение, поскольку это выбор потребителей, свидетельство их доверия, – заявил научный руководитель «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн. – Раньше «Маркой года» признавались противовирусный препарат «Анаферон» и противокашлевое средство «Ренгалин». Нынешняя победа «Эргоферона» также абсолютно закономерна. Препарат участвовал в семи масштабных рандомизированных клинических исследованиях, так что его по праву можно называть одним из наиболее изученных отечественных препаратов против простуды и гриппа. Нам особенно приятно, что это лекарственное средство высоко оценили не только специалисты здравоохранения, но и сами потребители».

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