GlaxoSmithKline повысила годовой прогноз на фоне квартальных показателей по вакцинам

Общий объем продаж компании за отчетный период вырос на 16% — до 9,4 млрд фунтов (12,1 млрд долл. США). Аналитики прогнозировали 9 млрд фунтов.

Прибыль компании выросла на 13% — до 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долл. США).

Квартальный объем продаж вакцин вырос на 20% и составил 2,3 млрд фунтов (3 млрд долл. США). Показатель по вакцине Shingrix увеличился на 87% — до 535 млн фунтов (690 млн долл. США). Аналитики прогнозировали 464 млн фунтов (597 млн долл. США).

Показатель по вакцине Fluarix/FluLaval увеличился на 22% — до 371 млн фунтов (478 млн долл. США).

Объем продаж вакцины Bexsero вырос на 23% — до 255 млн фунтов (328 млн долл. США).

Между тем, продажи вакцины Cervarix упали на 73% — до 15 млн фунтов (19 млн долл. США) на фоне конкуренции в Китае и снижения спроса в других странах.

В III квартале 2019 года объем продаж устоявшейся фармпродукции снизился на 1% — до 2,2 млрд фунтов (2,8 млрд долл. США).

Продажи препарата Triumeq сократились на 3% — до 651 млн фунтов (839 млн долл. США). По препарату Tivicay показатель вырос на 2% — до 441 млн фунтов (569 млн долл. США).

Квартальный объем продаж устоявшихся препаратов для лечения респираторных заболеваний снизился на 8% — до 939 млн фунтов (1,2 млрд долл. США).

Показатель по препарату Seretide/Advair упал на 32% — до 418 млн фунтов (539 млн долл. США).

Объем продаж новых препаратов для лечения респираторных заболеваний вырос на 25% — до 806 млн фунтов (1 млрд долл. США).

В III квартале 2019 года объем продаж безрецептурной продукции увеличился на 30% — до 2,5 млрд фунтов (3,2 млрд долл. США).

По прогнозу GlaxoSmithKline, в 2019 году прибыль на акцию останется на уровне 2018 года при постоянных валютных курсах. Ранее ожидалось снижение показателя на 3—5%.

Илья Дугин

pharmvestnik