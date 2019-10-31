Минздрав обновил правила перерегистрации цен на препараты из Перечня ЖНВЛП

Проект постановления устанавливает правила, в соответствии с которыми владельцы регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, обязаны снижать ранее зарегистрированные цены на такие препараты.

В обновленную версию документа добавлен пункт, выделяющий ряд препаратов, обязательная перерегистрация цен для которых осуществляется с сохранением последней зарегистрированной цены. То есть де-факто обязательная перерегистрация на них распространяться не будет.

Обозначены четыре группы таких препаратов: вакцины; препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества; лекарства отечественного производства и препараты ценового сегмента до 100 руб.

Тот факт, что на дешевые лекарства не надо перерегистрировать цены, значительно повышает их шансы остаться на рынке.

Кроме того, учтены замечания Минэкономразвития и индустрии в отношении расчета цен. Согласно новому проекту приказа, цены будут рассчитываться по среднему курсу иностранной валюты к рублю по курсу Центробанка за 2018 год, что выглядит экономически обоснованным решением.

Однако есть и спорные моменты. В частности, отсутствие шкалы понижающих коэффициентов для дженериков орфанных препаратов. Аналоги и биосимиляры перерегистрируются на уровне цены референтного препарата.

С одной стороны, это позволит производителям увеличить маржинальность продуктов, но с точки зрения общей доступности это не приведет к экономии государственных средств, отмечают эксперты «ФВ».

Оксана Баранова

pharmvestnik