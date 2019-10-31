FDA приостановило КИ Novartis по препарату Zolgensma по соображениям безопасности

Частичная приостановка касается КИ STRONG с участием детей в возрасте до 5 лет со спинальной мышечной атрофией (СМА), которые должны были получать более высокую дозу данного геннотерапевтического препарата путем интратекального введения.

Решение о приостановке КИ было принято FDA после получения от Novartis результатов исследования на животных, показавшего наличие воспаления в дорсальных корешковых ганглиях спинного мозга. Данное неврологическое нарушение иногда сопровождается повреждением нерва.

Zolgensma уже одобрен у детей в возрасте до 2 лет со смертельно опасной мышечной атрофией. У этой популяции пациентов препарат вводят методом внутривенной инфузии. Целью КИ STRONG является обоснование применения Zolgensma у детей более старшего возраста со СМА.

В Novartis намерены тесно сотрудничать с регулятором для разрешения ситуации.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik