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Boehringer Ingelheim купила компанию AMAL Therapeutics

Немецкая фармацевтическая Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм») объявила о приобретении полного пакета акций частной швейцарской биотехнологической компании AMAL Therapeutics («АМАЛЬ Терапьютикс»), специализирующейся на иммунотерапии онкологических заболеваний и разработке инновационных терапевтических противораковых вакцин, созданных на технологической платформе KISIMA, говорится в пресс-релизе компании.

Ключевой разработкой швейцарской компании является вакцина ATP128 для лечения IV стадии колоректального рака. Клинические исследования запланированы на ближайшее время.

Сумма сделки составляет 352 млн евро. В случае достижения определенных коммерческих показателей, возможен дополнительный платеж в размере до 100 млн евро.

pharmvestnik

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Октябрь 31, 2019 | Просмотров: 64