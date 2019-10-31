AstraZeneca продала права на Seroquel в Европе и России FDA приостановило КИ Novartis по препарату Zolgensma по соображениям безопасности » Boehringer Ingelheim купила компанию AMAL Therapeutics Немецкая фармацевтическая Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм») объявила о приобретении полного пакета акций частной швейцарской биотехнологической компании AMAL Therapeutics («АМАЛЬ Терапьютикс»), специализирующейся на иммунотерапии онкологических заболеваний и разработке инновационных терапевтических противораковых вакцин, созданных на технологической платформе KISIMA, говорится в пресс-релизе компании. Ключевой разработкой швейцарской компании является вакцина ATP128 для лечения IV стадии колоректального рака. Клинические исследования запланированы на ближайшее время. Сумма сделки составляет 352 млн евро. В случае достижения определенных коммерческих показателей, возможен дополнительный платеж в размере до 100 млн евро. pharmvestnik