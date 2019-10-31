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AstraZeneca продала права на Seroquel в Европе и России

Компания AstraZeneca («АстраЗенека»; AZ) приняла решение о продаже  коммерческих прав на препараты для лечения шизофрении и биполярного расстройства  Seroquel (quetiapine fumarate с немедленным высвобождением) и Seroquel XR (quetiapine fumarate с пролонгированным высвобождением) в Европе и России компании Cheplapharm Arzneimittel GmbH («Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ»), сообщает портал PharmaTimes.

Данное решение принято после того, как у обоих препаратов истек срок патентной защиты на указанных территориях.

В AZ подтвердили, что продолжат производство и поставки данных антипсихотиков компании Cheplapharm в течение переходного периода.

Авансовый платеж от Cheplapharm составит 178 млн долл. США. Дальнейшие платежи в размере до 61 млн долл. США будут зависеть от объема продаж указанных препаратов.

Ранее AZ передала права на Seroquel и Seroquel XR в Великобритании, Японии и на других крупнейших международных рынках.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Октябрь 31, 2019 | Просмотров: 80