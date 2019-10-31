Правительство поручило Минздраву изменить порядок определения НМЦК при закупках лекарств Boehringer Ingelheim купила компанию AMAL Therapeutics » AstraZeneca продала права на Seroquel в Европе и России Компания AstraZeneca («АстраЗенека»; AZ) приняла решение о продаже коммерческих прав на препараты для лечения шизофрении и биполярного расстройства Seroquel (quetiapine fumarate с немедленным высвобождением) и Seroquel XR (quetiapine fumarate с пролонгированным высвобождением) в Европе и России компании Cheplapharm Arzneimittel GmbH («Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ»), сообщает портал PharmaTimes. Данное решение принято после того, как у обоих препаратов истек срок патентной защиты на указанных территориях. В AZ подтвердили, что продолжат производство и поставки данных антипсихотиков компании Cheplapharm в течение переходного периода. Авансовый платеж от Cheplapharm составит 178 млн долл. США. Дальнейшие платежи в размере до 61 млн долл. США будут зависеть от объема продаж указанных препаратов. Ранее AZ передала права на Seroquel и Seroquel XR в Великобритании, Японии и на других крупнейших международных рынках. Татьяна Кублицкая

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