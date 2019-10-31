Правительство поручило Минздраву изменить порядок определения НМЦК при закупках лекарств

Так, Минздраву России поручено обеспечить внесение изменений в Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарств, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 года №871н, направленных на решение проблемы несостоявшихся аукционов при осуществлении таких закупок. О результатах этой работы министерство должно доложить правительству не позднее 5 декабря 2019 года.

Как писал «ФВ», Минздрав России скорректировал проект приказа, утверждающий Порядок определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК) при закупках лекарств. Изначально документ был размещен для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru в сентябре 2019 года.

В частности, в новой редакции документа указано, что при определении средневзвешенной цены заказчик вправе не учитывать цены следующих поставленных лекарственных препаратов:

— с остаточным сроком годности, на 20 и более процентов отличающимся ‎от остаточного срока годности, предусмотренного заказчиком в описании объекта закупки, для которой осуществляется определение НМЦК, начальной цены единицы препарата;

— по контрактам, по которым заказчиком взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами;

— обращение которых на дату определения НМЦК, начальной цены единицы лекарственного препарата приостановлено в порядке, установленном законодательством РФ.

Елена Сидорова

pharmvestnik