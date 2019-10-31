«Фармстандарт» и BMS заключили соглашение о передаче прав на препарат «Даклинза»

АО «Фармстандарт» и Bristol-Myers Squibb (BMS) подписали соглашения о передаче российской компании прав на производство, продажу и дистрибуцию на территории России и стран ЕАЭС лекарственного препарата «Даклинза» (МНН даклатасвир).
Лекарственное средство предназначено для применения в составе комплексной терапии гепатита С у взрослых пациентов.
Согласно заключенным соглашениям BMS передаст «Фармстандарту» регистрационное удостоверение на препарат и права на интеллектуальную собственность с возможностью использовать этот товарный знак и логотип BMS в течение ограниченного периода времени, установленного подписанным лицензионным соглашением BMS.
Как сообщили в пресс-службе «Фармстандарта», к 2021 году, когда ожидается завершение технологического трансфера, полностью локализованный препарат будет выпускаться на площадке ОАО «Фармстандарт-Лексредства» под новым торговым наименованием. До этого момента компания будет поставлять на российский рынок препарат, произведенный BMS.