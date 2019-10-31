«Фармстандарт» и BMS заключили соглашение о передаче прав на препарат «Даклинза»

АО «Фармстандарт» и Bristol-Myers Squibb (BMS) подписали соглашения о передаче российской компании прав на производство, продажу и дистрибуцию на территории России и стран ЕАЭС лекарственного препарата «Даклинза» (МНН даклатасвир).

Лекарственное средство предназначено для применения в составе комплексной терапии гепатита С у взрослых пациентов.