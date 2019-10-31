MSD повысила прогноз на 2019 год

Общий квартальный объем продаж компании также увеличился на 15% — до 12,4 млрд долл. США, превысив прогнозы аналитиков (11,6 млрд долл. США).

Квартальная прибыль сократилась на 3% — до 1,9 млрд долл. США

Объем продаж препарата Keytruda вырос на 62% и составил 3,1 млрд долл. США на фоне новых показаний, в частности для лечения немелкоклеточного рака легкого, а также повышения спроса по другим показаниям.

Продажи вакцин увеличились на 17% — до 2,5 млрд долл. США.

Показатель по вакцине Gardasil/Gardasil 9 вырос на 26% — до 1,3 млрд долл. США благодаря росту спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае, и в Европе.

Квартальный объем продаж вакцин Proquad/M-M-R II/Varivax увеличился на 19% — до 623 млн долл. США.

В III квартале 2019 года объем продаж препарата Januvia/Janumet сократился на 12% и составил 1,3 млрд долл. США, что обусловлено ценовым давлением в США.

Показатель по препарату Bridion вырос на 31% — до 284 млн долл. США на фоне увеличения спроса, особенно в США.

Объем продаж препарата Isentress/Isentress HD снизился на 9% — до 250 млн долл. США.

По препарату Simponi продажи сократились на 3% — до 203 млн долл. США.

Квартальный объем продаж в Китае вырос на 84%, чему способствовал рост спроса на вакцины, особенно Gardasil/Gardasil 9, и на противоопухолевые препараты.

MSD повысила прогноз объема продаж на 2019 год с 45,2—46,2 млрд долл. США до 46,5—47,0 млрд долл. США. Компания также повысила прогноз по прибыли на акцию с 4,84—4,94 долл. США до 5,12—5,17 долл. США. Аналитики ожидают 4,92 долл. США.

Илья Дугин

pharmvestnik