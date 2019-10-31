Апелляционный суд подтвердил сговор на 331 открытом аукционе на закупку лекарств

Компании признаны виновными в поддержании цен на торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских материалов, инструментов и оборудования, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. Общий доход, извлеченный в результате участия в картеле, составил свыше 800 млн рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного ведомства, не согласившись с решением суда первой инстанции. Суд решил, что, заключив договор доверительного управления, ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма» образуют подконтрольную группу лиц по Закону о защите конкуренции и не подпадают под действие запретов на картели.

«Апелляционное постановление суда наглядно демонстрирует единообразие трактовки законодательства и общую цель по борьбе с картелями, в особенности в социально значимых областях», – прокомментировал новость начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

В конце июля глава антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что фармпром наряду с дорожным строительством являются самыми «засоренными» картелями отраслями.

«Картелей тысячи, наиболее «засоренные» картелями отрасли – фармацевтическая промышленность и дорожное строительство. Там сговариваются практически в 80–90% государственных объявленных торгов», – сказал глава ФАС.

Фото: moscow.orgdir.ru

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