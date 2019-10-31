Скворцова: медоборудование для научных исследований можно будет ввозить без регистрации

Глава Минздрава Вероника Скворцова анонсировала создание перечня незарегистрированного медицинского оборудования, которое можно будет ввозить в Россию для использования в научных целях. Об этом министр сообщила на встрече президента Владимира Путина с представителями общественности в Калининградской области.

«Периодически нам нужно закупать и зарубежную научную аппаратуру. Мы используем ее в рамках ФЗ-127 [«О науке и государственной научно-технической политике». – Vademecum]. Но если нужна медицинская аппаратура – [мы попадаем] под 323-ФЗ, и мы должны уже такую аппаратуру регистрировать, хотя используем ее для научных целей, а не для медицинских. У многих научных организаций такая проблема. Недавно обсуждали с коллегами из Сколково. Предлагаем для медицинской аппаратуры, которая будет использоваться в научных целях, вводить специальную маркировку, и это позволит нам использовать аппаратуру в рамках 127-ФЗ», – обратился к президенту управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

«В рамках Евразийского совета мы внесли, и уже пять стран подержали, акт о том, что для научных целей медицинское оборудование не подлежит регистрации и может ввозиться так, как вы говорите. И сейчас мы для того, чтобы гармонизировать наше законодательство к евразийскому, подготовили законопроект и внесли его в правительство. <…> Будет перечень того оборудования, которое используется для научных целей, и его без регистрации можно будет завозить», – пообещала в ответ министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Как указано на сайте Росздравнадзора, в настоящее время, в соответствии с ФЗ-127, государственной регистрации не подлежат те медицинские изделия, которые изначально предназначены для научных исследований производителем при выпуске, а обращение остальных МИ осуществляется на общих основаниях.

Фото: Максим Новиков / Vademecum

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