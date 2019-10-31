Путин поручил расширить возможности поставок медоборудования по контрактам жизненного цикла

Владимир Путин поручил внести изменения в законодательную базу для внедрения контрактов жизненного цикла (КЖЦ) при поставках медицинского оборудования, в том числе тяжелого, в уже действующие госмедучреждения. Об этом президент заявил на встрече с общественностью Калининградской области, проходящей в преддверии заседания Госсовета по вопросам развития здравоохранения в регионах.

«В соответствии с действующим законодательством, к медицинскому оборудованию, тяжелому в том числе, может применяться принцип полного жизненного цикла, но только тогда, когда учреждение оборудуется целиком либо строится целиком, с нуля. И тогда все это становится элементами учреждения, в том числе и оборудование. И оно может и должно использоваться, я считаю, в рамках полного жизненного цикла. И оно приобретается, используется, ремонтируется, обучение персонала происходит и так далее. А если оно закупается в действующее медучреждение, то этот способ использования оборудования как полного жизненного цикла не применяется. А должен применяться», – заявил Путин, отвечая на вопрос сотрудницы поликлиники Калининграда Ирины Сазоник о техническом обслуживании и сервисе медоборудования.

«Я прошу коллег услышать это и внести соответствующие коррективы в нормативную базу», – обратился президент к присутствующей на встрече главе Минздрава Веронике Скворцовой.

Ранее Минздрав разрабатывал проект изменений в постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла». Ведомство предлагало добавить к перечню особых случаев поставку медоборудования по цене свыше 10 млн рублей, включая затраты на техническое обслуживание, расходные материалы и обучение персонала в период гарантийного срока.

По данным Аналитического центра Vademecum, в 2018 году российские клиники потратили на ремонт и техническое обслуживание медоборудования более 23 млрд рублей. Подробнее – в специальном исследовании, посвященном рынку сервиса МИ.

Фото: kremlin.ru

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