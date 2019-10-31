Merck отказано в получении $2,54 млрд роялти с продаж препаратов Совальди и Харвони от Gilead

Федеральный апелляционный суд США оставил в силе решение суда штата Делавэр, признавшего недействительными патенты Merck, связанные с выпускаемыми сегодня Gilead препаратами для лечения гепатита С. Разработчик этих лекарств компания Idenix, поглощенная Merck в 2014 году, не должна была наделяться исключительными правами на изобретение, поскольку не раскрыла детали патентуемой терапии. Вердикт лишает Merck права на получение роялти с продаж препаратов Gilead. Федеральный апелляционный суд США оставил в силе решение суда штата Делавэр, признавшего недействительными патенты Merck, связанные с выпускаемыми сегодня Gilead препаратами для лечения гепатита С. Разработчик этих лекарств компания Idenix, поглощенная Merck в 2014 году, не должна была наделяться исключительными правами на изобретение, поскольку не раскрыла детали патентуемой терапии. Вердикт лишает Merck права на получение роялти с продаж препаратов Gilead.

В 2016 году суд присяжных вынес вердикт о том, что Gilead выпустила препараты Совальди (софосбувир) и Харвони (ледипасфир+софосбувир) в нарушение патентов, выданных Idenix. Присяжные сочли, что Gilead должна выплатить Merck, как владельцу компании-разработчика, 10% роялти с продаж лекарств – $2,54 млрд.

Однако федеральный судья в штате Делавэр отменил этот вердикт в 2018 году, заявив, что патент Idenix не должен был выдаваться, поскольку нарушал требования о раскрытии информации. Апелляционный суд, прошедший 31 октября 2019 года, согласился с таким решением.

В Merck заявили, что разочарованы вердиктом и планируют обжаловать решение. В Gilead уверены, что отстоят свои интеллектуальные права и в вышестоящих инстанциях.

Это судебное разбирательство продолжается три года, а сумма претензий – крупнейшая в истории патентных споров в США.

Merck – американская фармкомпания, созданная в 1891 году и специализирующаяся на разработке препаратов для лечения онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний. В 2018 году выручка Merck составила $42,29 млрд, чистая прибыль – $6,19 млрд.

Gilead – американская фармацевтическая компания, основной портфель которой составляют противовирусные препараты. В 2018 году компания получила выручку $22,1 млрд, чистую прибыль – $5,45 млрд.