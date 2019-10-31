В рейтинг самых быстрорастущих компаний от РБК вошли четыре фармпредприятия

В шестой рейтинг РБК «50 самых быстрорастущих компаний России» по итогам 2018 года вошли две аптечные сети «Нео-Фарм» и «Вита», а также два дистрибьютора – «Авеста Фармацевтика» и «Гранд капитал».

«Нео-Фарм» Евгения Нифантьева оказался на 28-м месте. Выручка сети в 2018 году составила 32,3 млрд рублей. В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первого полугодия 2019 года «Нео-Фарм» заняла 6-е место с выручкой в 21,2 млрд рублей. На 1 июля 2019 года у сети «Нео-Фарм» было 654 аптеки.

«Авеста Фармацевтика» расположилась в рейтинге РБК на следующей после «Нео-Фарм», 29-й строчке, выручив за год 23,5 млрд рублей.

Конкурент «Авеста Фармацевтика» – ФК «Гранд капитал» Дениса Ременяко – занял 32-е место с выручкой в 46,7 млрд рублей.

Самарская аптечная сеть «Вита», принадлежащая Евгению Янькову и Татьяне Карпачевой, попала на 44-е место, показав рост выручки до 32,2 млрд рублей в 2018 году. В рейтинге Vademecum за первое полугодие 2019 года «Вита» стала 7-й с выручкой 20,8 млрд рублей, расположившись в ТОП200 сразу за «Нео-Фармом». На 1 июля 2019 года сеть включала 1,7 тысячи точек.

В прошлогоднем рейтинге самых быстрорастущих компаний РБК было семь фармкомпаний. Три из них перешли в рейтинг этого года («Авеста Фармацевтика», 12-е место по итогам 2017 года; «Нео-Фарм», 13-е место; «Вита», 31-е место). Еще четыре фармпредприятия в актуальный перечень не вошли. Среди них сеть «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов», 33-е место по итогам 2017 года), «Фармперспектива» (дистрибьютор аптечной сети «Имплозия», 41-е место), сеть «Аптека-Таймер» (42-е место), дистрибьютор «Канонфарма Продакшн» (50-е место).

Рейтинг РБК по итогам 2018 года обновился на 70%. Отраслевое лидерство осталось за розничной торговлей, на втором месте – предприятия нефтегазового сектора.

Рейтинг составляется на основе динамики выручки претендентов за последние три года. Рассматриваются компании с выручкой свыше 3 млрд рублей и ежегодным ростом этого показателя не менее чем на 20% в последние три года.