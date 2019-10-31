В настоящее время только 4 из 25 ведущих фармкомпаний разрабатывают новые антибиотики

Каждый год около 700 тыс. человек во всем мире умирают вследствие инфицирования полирезистентными патогенами. Даже в Европе, где медицинские стандарты высоки, число погибших за последнее десятилетие возросло с 25 тыс. до 33 тыс. человек.

В настоящее время только 4 из 25 ведущих фармацевтических компаний разрабатывают новые антибиотики: GSK (GlaxoSmithKline, Великобритания), Roche (Швейцария), MSD (Merck & Co, США) и Otsuka (Япония).

Вероятно, данная тенденция связана с отсутствием финансовой оправданности. Ведь по сравнению с другими инновационными лекарственными средствами ожидаемая чистая стоимость новых антибиотиков намного ниже. В связи с этим фармацевтические компании вкладывают лишь часть своего общего бюджета в исследования и разработку антибиотиков.

Кроме того, большинство используемых антибиотиков являются генериками. Например, в Германии 97% пациентов, проходящих амбулаторное лечение, и 92% стационарных пациентов получают непатентованные антибиотики. Такая тенденция также связана с отсутствием интереса к разработке новых препаратов данной группы.

В числовом выражении только 500 ученых во всем мире и 50 академических учреждений занимаются фундаментальными и доклиническими исследованиями антибиотиков. Для сравнения, к исследованиям препаратов для лечения рака привлечены 800 ученых только в Германии.

Целью Глобального партнерства по исследованиям и разработке антибиотиков (Global Antibiotic Research and Development Partnership) является разработка 5 новых антибиотиков до 2025 г. Данную цель можно назвать достаточно амбициозной, учитывая то, что время разработки составляет около 12 лет, а статистический уровень одобрения — 1 из 5 после исследования с участием людей.

По материалам www.europeanpharmaceuticalreview.com

apteka.ua