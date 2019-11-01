Roche приобретет у компании Dicerna права на препарат-кандидат против гепатита B

Поэтапные платежи по данной сделке составят 1,5 млрд долл. США.

Roche и Dicerna будут сотрудничать в разработке и других препаратов против вируса гепатита B (HBV).

Dicerna завершает обработку данных КИ I фазы по DCR-HBVS – препарату с механизмом РНК-интерференции (RNAi), разрабатываемому для «выключения» генов, необходимых для создания информационной РНК (mRNA) HBV и доставки вируса в клетки печени. В компании Roche предпочли не ждать окончательных результатов КИ, а выставить финансовое предложение на 1,7 млрд долл. США, чтобы обеспечить себе права на препарат-кандидат и доступ к другим возможностям Dicerna.

В рамках сделки Dicerna получает опцион на софинансирование опорных исследований DCR-HBVS в глобальном масштабе. В случае исполнения этого опциона Dicerna получит повышенные роялти и право на совместное с Roche продвижение DCR-HBVS в США.

Татьяна Кублицкая

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