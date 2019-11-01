Celgene завершила III квартал с ростом показателей

Квартальная прибыль составила 1,7 млрд долл. США против 1,1 млрд долл. США за аналогичный период 2018 года.

Объем продаж препарата Revlimid вырос на 13% – до 2,8 млрд долл. США.

Продажи препарата Pomalyst/Imnovid увеличились на 29% – до 664 млн долл. США.

Показатель по препарату Otezla вырос на 27% – до 547 млн долл. США. Celgene продаст права на препарат компании Amgen («Амджен»).

Объем продаж препарата Abraxane увеличился на 10% – до 318 млн долл. США.

Общий объем продаж других препаратов, в т.ч. Idhifa, Thalomid, Istodax, Vidaza и авторизованного дженерика Vidaza составил 219 млн долл. США против 208 млн долл. США в III квартале 2018 года.

По прогнозу Celgene, в 2019 году прибыль на акцию составит 10,65–10,85 долл. США. В прогнозе не учтены расходы, связанные с запланированной сделкой по приобретению Celgene компанией Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»)

Илья Дугин

pharmvestnik