Celgene завершила III квартал с ростом показателей

В III квартале 2019 года объем продаж компании Celgene («Селджен») увеличился на 16% и составил 4,5 млрд долл. США, сообщает FirstWord Pharma. Аналитики ожидали 4,4 млрд долл. США.
Квартальная прибыль составила 1,7 млрд долл. США против 1,1 млрд долл. США за аналогичный период 2018 года.
Объем продаж препарата Revlimid вырос на 13% – до 2,8 млрд долл. США.
Продажи препарата Pomalyst/Imnovid увеличились на 29% – до 664 млн долл. США.
Показатель по препарату Otezla вырос на 27% – до 547 млн долл. США. Celgene продаст права на препарат компании Amgen («Амджен»).
Объем продаж препарата Abraxane увеличился на 10% – до 318 млн долл. США.
Общий объем продаж других препаратов, в т.ч. Idhifa, Thalomid, Istodax, Vidaza и авторизованного дженерика Vidaza составил 219 млн долл. США против 208 млн долл. США в III квартале 2018 года.
По прогнозу Celgene, в 2019 году прибыль на акцию составит 10,65–10,85 долл. США. В прогнозе не учтены расходы, связанные с запланированной сделкой по приобретению Celgene компанией Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»)
Илья Дугин
pharmvestnik