Sanofi подтвердила годовой прогноз несмотря на снижение квартальной прибыли

Общий объем продаж компании вырос на 1,1% – до 9,5 млрд евро (10,6 млрд долл. США).

Квартальная прибыль упала на 22,3% – до 1,8 млрд евро (2 млрд долл. США).

За отчетный период объем продаж подразделения Genzyme («Джензайм») увеличился на 22,9% и составил 2,7 млрд евро (3 млрд долл. США) на фоне показателя по препарату Dupixent, продажи которого подскочили на 153,3% – до 570 млн евро (636 млн долл. США). В США и Европе объем продаж препарата вырос на 130% и 170% соответственно.

Объем продаж препарата Eloctate упал на 16,1% – до 162 млн евро (181 млн долл. США). В США показатель по препарату снизился на 23,5% при постоянных валютных курсах и составил 122 млн евро (136 млн долл. США) из-за жесткой конкуренции.

В III квартале 2019 года объем продаж противодиабетических препаратов сократился на 8,3% – до 1,3 млрд евро (1,5 млрд долл. США).

Показатель по препарату Lantus снизился на 17,5% – до 751 млн евро (839 млн долл. США) на фоне снижения цен в США и конкуренции со стороны биосимиляров в Европе.

Объем продаж препарата Toujeo остался на уровне III квартала 2018 года – 218 млн евро (243 млн долл. США).

Продажи препарата Aubagio выросли на 16% – до 494 млн евро (552 млн долл. США) благодаря показателям в США и Европе.

За отчетный период объем продаж вакцин снизился на 6,8% – до 1,9 млрд евро (2,1 млрд долл. США).

Объем продаж в странах с развивающимися экономиками увеличился на 9,7% при постоянных валютных курсах и составил 2,8 млрд евро (3,1 млрд долл. США).

По прогнозу Sanofi, в 2019 году рост прибыли на акцию составит около 5% при постоянных валютных курсах. При этом влияние колебания валютных курсов составит около 3%, а не 1– 2%, как ожидалось ранее.

Илья Дугин

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