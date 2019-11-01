Amgen приобрела долю в BeiGene для расширения присутствия в онкосегменте Китая

В рамках данной сделки цена на акцию BeiGene составляет 174,85 долл. США, что является 26%-ной премией к цене закрытия торгов 30 октября. Таким образом, активы китайской биотехнологической компании оцениваются примерно в 13,5 млрд долл. США. Представитель Amgen войдет в состав совета директоров BeiGene.

По условиям соглашения, BeiGene будет осуществлять маркетинг в Китае препаратов Xgeva (denosumab), Kyprolis (carfilzomib) и Blincyto (blinatumomab). В этот период компании будут поровну делить прибыли и убытки. Права на два из трех препаратов вернутся к Amgen: на один – через 5 лет, на другой – через 7 лет. После завершения периода коммерциализации BeiGene будет иметь опцион на сохранение за собой прав на один препарат и на получение в течение 5 лет роялти с продаж на территории Китая двух других препаратов, права на которые будут возвращены Amgen.

По данным Amgen, лонч Xgeva состоялся в Китае в сентябре 2019 года, а Kyprolis и Blincyto проходят в этой стране клинические исследования III фазы.

Компании будут также сотрудничать в продвижении в Китае и в международном масштабе еще 20 онкопрепаратов из портфеля Amgen. BeiGene согласилась потратить на эти цели до 1,25 млрд долл. США. После лонча одобренных в Китае препаратов (включая AMG 510 – ингибитор KRAS(G12C), проходящий исследования эффективности при солидных опухолях) BeiGene получит на них коммерческие права в этой стране сроком на 7 лет. Amgen будет платить BeiGene роялти с продаж этих препаратов за пределами Китая, за исключением продаж AMG 510.

По истечении времени, BeiGene сохранит за собой права на 6 препаратов на территории Китая (за исключением AMG 510), а права на остальные препараты будут возвращены Amgen. Последняя согласилась выплачивать BeiGene роялти с продаж на территории Китая в течение 5 лет после окончания этого периода.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik