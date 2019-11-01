Севастополь создаст сеть производственных аптек

Эта тема обсуждалась на встрече первого заместителя директора Департамента Игоря Вороновича с депутатом Госдумы Дмитрием Беликом. Сегодня производством лекарств по индивидуальным рецептам в Севастополе занимается одна-единственная аптека, что создает неудобства горожанам. При этом в распоряжении города имеется несколько помещений, в которых можно было бы развернуть производственные аптеки. Это потребует существенных вливаний на проведение ремонта и исполнение лицензионных требований.

Дмитрий Белик предложил воспользоваться преференциями, которые даст новый закон, подготовленный депутатами «Единой России».

«Разработан законопроект, в котором прописана поддержка производственных аптек, — сообщил парламентарий. — Это будут целевые средства. Регионы будут подавать заявки, связанные с открытием новых или модернизацией существующих производств, и получать соответствующее финансирование из федерального бюджета».

В целом по стране экстемпоральное производство сохранилось лишь в 47 регионах.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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