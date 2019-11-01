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Признанный эксперт расскажет фармацевтам о контрольных закупках и инспекционных визитах

6 ноября на сайте www.katrenstyle.ru пройдет вебинар «Фармацевтический аудит: особенности проведения контрольных закупок и инспекционных визитов в аптечных организациях».

Лектором вебинара выступит ректор АНО ДПО «Сибирская фармацевтическая академия», д.ф.н., профессор, академик РАЕН Александр Гришин.

В программе вебинара:

  1. Современные меры контролирующих органов по профилактике нарушений обязательных требований.
  2. Нормативно-правовая основа контрольных закупок и инспекционных визитов в аптечных организациях.
  3. Как минимизировать негативные последствия контрольных закупок и инспекционных визитов в аптеку.

В ходе мероприятия лектор также будет отвечать на вопросы в режиме онлайн. Вебинар будет полезен всем аптечным работникам, ответственным за фармацевтический порядок на предприятии.

Зарегистрироваться

Для участия в вебинаре достаточно иметь компьютер или смартфон, а также стабильное интернет-соединение. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Мы регулярно проводим вебинары на различные актуальные для фармацевтической отрасли темы. Следите за обновлениями расписания событий на нашем сайте www.katrenstyle.ru.

Источник: АО НПК «Катрен»
Фото: АО НПК «Катрен»

pharmvestnik

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Ноябрь 1, 2019 | Просмотров: 80