Квартальный объем продаж Bristol-Myers Squibb вырос на 6%

Квартальная прибыль сократилась с 1,9 млрд долл. США до 1,4 млрд долл. США.

Объем продаж препарата Eliquis вырос на 22% – до 1,93 млрд долл. США против прогнозируемых 1,85 млрд долл. США.

Продажи препарата Opdivo увеличились на 1% – до 1,8 млрд долл. США, что соответствует прогнозам. В III квартале 2018 года объем продаж препарата увеличился на 42%.

Показатели по препаратам Orencia и Sprycel выросли на 14% – до 767 млн долл. США и 558 млн долл. США соответственно, превысив прогнозы.

Объем продаж препарата Yervoy сократился на 8% – до 353 млн долл. США. В США продажи препарата упали на 20% – до 222 млн долл.

Продажи препарата Baraclude снизились на 17% – до 145 млн долл. США.

По препарату Empliciti объем продаж вырос на 51% – до 89 млн долл. США.

По прогнозу Bristol-Myers Squibb, в 2019 году прибыль на акцию составит 4,25–4,35 долл. США. Аналитики прогнозируют 4,28 долл. США при объеме продаж 24 млрд долл. США.

Илья Дугин

pharmvestnik