«Нижфарм» изымает из оборота более 170 серий «Ранитидина»

Сделано это в связи с решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия), использованную в производстве изымаемых серий лекарственного препарата.

Росздравнадзор предлагает АО «Нижфарм» предоставить сведения об изъятии из обращения серий лекарственного препарата, указанных в письме, которое Росздравнадзор разослал участникам фармрынка.

Как сообщил о приостановлении действия сертификата пригодности на фармацевтическую субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства компании «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия) в связи с выявлением в указанной субстанции примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA).

Елена Сидорова

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