Novartis удалось оспорить название препарата «Эрензил»

Novartis настаивает на сходстве до степени смешения в названии двух препаратов. Кроме того, обращается внимание на «очень близкие звуковые образы», сходство по графическому критерию.

В свою очередь в «Алвилс Патент» указали на фонетические отличия элементов «НЗИЛ» и «ЛЗИ». Кроме того, написание «Эрензил» выполнено заглавными буквами, в то время как противопоставленный товарный знак «Эрелзи» выполнен только с заглавной буквой.

Коллегия пришла к выводу, что, «несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве».

Сергей Рякин

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