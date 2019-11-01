Novartis удалось оспорить название препарата «Эрензил»

Коллегия Палаты по патентным спорам признала недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Эрензил», который принадлежит компании «Алвилс Патент». Соответствующее возражение подала компания Novartis, которая обладает исключительными правами на товарный знак «Эрелзи».
Novartis настаивает на сходстве до степени смешения в названии двух препаратов. Кроме того, обращается внимание на «очень близкие звуковые образы», сходство по графическому критерию.
В свою очередь в «Алвилс Патент» указали на фонетические отличия элементов «НЗИЛ» и «ЛЗИ». Кроме того, написание «Эрензил» выполнено заглавными буквами, в то время как противопоставленный товарный знак «Эрелзи» выполнен только с заглавной буквой.
Коллегия пришла к выводу, что, «несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве».
Сергей Рякин
pharmvestnik