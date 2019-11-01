Компания «Аван» поменяла дизайн упаковок своей продукции

«Мы гордимся тем, что, благодаря высочайшему качеству и инновационным технологиям, наши полностью отечественные пробиотики широко востребованы и любимы уже на протяжении многих лет», – говорят в компании.

ООО «Аван» – это современная научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке, трансфере технологий и серийном выпуске лекарственных средств и иной продукции, основным компонентом которой являются пробиотики. Стратегическая цель компании – поиск новых комбинаций пробиотиков и компонентов растительного или животного происхождения, для достижения синэргического, взаимоусиливающего эффекта.

В пакете инновационных разработок ООО «Аван», которые в ближайшее время будут переданы на государственную экспертизу, три новых продукта. Среди них препарат, в состав которого входят бифидобактерии и природные источники полиненасыщенных жирных кислот, которые участвуют в липидном обмене.

По всем вопросам, связанным с препаратами Бифидумбактерин®, Бифидумбактерин форте®, Пробифор®, Флорин® форте, Гепафор®, а также деятельность ООО «Аван» просьба обращаться по телефонам +7 (499) 143-08-88 или по e-mail: info@avan-bio.ru.

Источник: Компания «Аван»

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