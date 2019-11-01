Roche и Dicerna договорились о сотрудничестве в рамках борьбы с гепатитом B

Dicerna™ Pharmaceuticals, Inc. объявила о заключении соглашения о сотрудничестве в области научных исследований с компанией Roche. В рамках соглашения стороны договорились о поиске и разработке новых методов лечения инфекции хронического гепатита B (HBV) с использованием запатентованной технологии платформы компании Dicerna GalXC ™ RNAi.

Сотрудничество, в частности, предполагает разработку и коммерциализацию препарат-кандидата DCR-HBVS для лечения гепатита B, проходящий клинические исследования I фазы. Компании также намерены организовать совместные разработки генов человека и вирусов, связанных с инфекцией HBV, с использованием технологических платформ обеих компаний.

В соответствии с условиями соглашения, поэтапные платежи по данной сделке составят 1,5 млрд долларов. Roche заплатит Dicerna 200 млн долларов в качестве аванса за получение глобальной лицензии на препарат-кандидат DCR-HBVS. Dicerna также получает опцион на софинансирование опорных исследований DCR-HBVS в глобальном масштабе. В случае исполнения этого опциона Dicerna получит повышенные роялти и право на совместное с Roche продвижение DCR-HBVS в США.

«Dicerna рада сотрудничеству с Roche в целях реализации потенциала DCR-HBVS и использования платформы GalXC для обнаружения и подавления специфических генов, которые способствуют развитию хронической инфекции вируса гепатита B,– отметил Дуглас Фамбро, президент и главный исполнительный директор Dicerna. – Обладая глубоким опытом в сфере HBV и имея в своем распоряжении глобальную инфраструктуру, Roche идеально подходит для того, чтобы ускорить разработку и коммерциализацию DCR-HBVS и устранить эту серьезную угрозу глобальной системе здравоохранения».

«Мы рады участию в совместном проекте с Dicerna. Основой нашего партнерства является текущий портфель препаратов, а опыт Roche позволяет рассчитывать на успешную разработку терапии для лечения хронической инфекции HBV», — сказал Джон Янг, глава отдела инфекционных заболеваний в компании Roche Pharma Early Research & Development.

gmpnews