Исследование: аптечная сеть в России нуждается в расширении

Компания DSM Group в преддверии выставки «АПТЕКА», которая пройдет со 2 по 5 декабря в Экспоцентре в Москве, провела масштабное исследование, которое показывает реальную статистику развития аптечной сети в России.

По данным исследования, лидером по количеству аптек является Москва — 5236 точек. Чуть меньше аптек в Московской области (без учета г. Москвы) — 4223. В Краснодарском крае насчитывается 2922 точки. Антилидерами стали Республика Ингушетия — 29 аптек, Ненецкий автономный округ — 27, Чукотский автономный округ — 17 аптек на весь регион. Обширная площадь нашей страны обуславливает и неоднородное распределение аптек. Так, плотность аптечной сети достигает 2013,85 точек на 1000 кв. км. в Москве, в Санкт-Петербурге — 1255,71 точек на 1000 кв. км. Третий в рейтинге — Севастополь со 195,56 точками. Нижние позиции рейтинга заняли Магаданская область и Республика Саха (Якутия) — по 0,11 точек. Минимальное количество аптечных пунктов расположено в Чукотском автономном округе — всего 0,02 на 1000 кв. км.

Приведенные данные говорят о том, что аптечная сеть в России нуждается в расширении, и эта потребность возникает у обеих сторон — как у потребителей, так и у владельцев аптечных сетей и одиночных точек. В рамках Международной специализированной выставки «АПТЕКА», организуемой компанией «Евроэкспо», которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» в Москве 2-5 декабря, соберутся все участники фармацевтической отрасли: представители аптек и аптечных сетей, разработчики новых лекарственных средств, практикующие врачи, производители и поставщики лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Участие в выставке примут и представители государственных структур и органов здравоохранения. Это уже 26-я ежегодная выставка, сертифицированная и отмеченная знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI. В ней примут участие представители Италии, Германии, Индии, Таиланда, Польши, Иордании, Японии, Азербайджана, Беларуси и 40 регионов России. В 2018 году международную выставку «АПТЕКА» посетило более 7000 человек.

«Уже в 26-й раз мы соберем представителей фармацевтической отрасли не только со всей страны, но и со всего мира. Развитие этой сферы приоритетно для государства – именно поэтому выставка «АПТЕКА» является частью Международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения». Как и раньше, мы ожидаем достижения новых соглашений о сотрудничестве между участниками, проведения эффективных дискуссий и рождения смелых идей, направленных на дальнейшее развитие не только аптечных сетей в стране, но и всей сферы здравоохранения», — говорит Ольга Моисеева, директор по организации выставок «Евроэкспо».

Исследование, проведенное специально для выставки «АПТЕКА» компанией DSM Group, показывает, что количество людей на одну аптеку по стране значительно изменяется в зависимости от региона. Лидирует Брянская область — 1560 человек. За ней идет Смоленская область (1620 чел.) и Ненецкий автономный округ — 1630. В Ингушетии показатель достигает 16830 человек на одну аптеку, в Дагестане — 9570 чел., а каждая аптека Республики Тыва обслуживает 5270 человек. Цифры говорят о том, сколько потенциальных клиентов приходится на одну точку – в Ингушетии существует явный дефицит аптек.

В целом в России преобладают сетевые аптеки. Федеральные сети составляют 23,4% от общего количества аптечных точек, региональные — 25,1%. Одиночные аптеки распространены значительно, общее количество точек составляет 11400, процентное соотношение — 18% от всех российских аптек. В Новгородской, Курганской областях и Удмуртской республике доля сетевых учреждений от общего количества аптечных точек составляет 93%. Минимальный охват показывают Кабардино-Балкарская и Чеченская республики — здесь доля сетевых учреждений составила 25%, а в Чукотском автономном округе — 19%. Регионы являются перспективными как для развития аптечных сетей, так и для открытия одиночных аптек.

Эти и другие вопросы участники 26 Международной выставки «АПТЕКА» смогут обсудить в рамках панельных сессий, круглых столов и бизнес-школ. На панельной сессии «Стратегии развития аптечных сетей» выступят Сергей Калашников, первый заместитель Комитета Совета Федерации по экономике, Владимир Нестеренко, генеральный директор ПАО «Аптечная сесть 36,6» и другие представители сферы. На круглом столе «Человеческий капитал, или где найти настоящего фармацевта?» участники обсудят проблему кадрового голода в аптечной сети и пути ее решения. Спикерами выступят Дмитрий Белоусов, исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», Мария Игнатова, руководитель отдела исследований, HeadHunter. Бизнес-школа «Управление аптечной сетью» раскроет все нюансы автоматизации систем управления сетью. Докладчиками выступят представители компаний-разработчиков: «1С: Аптека», «Стандарт-Н», «М-Аптека», «eФарма2», «Юнико».

gmpnews