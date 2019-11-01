В России может появиться система компенсаций за купленные по рецепту врача лекарства, считает Петров

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров считает, что система лекарственного обеспечения нуждается в изменениях. В связи с этим, к 2023 году гражданам могут начать возмещать средства за препараты, купленные по рецепту врача. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства гражданам бесплатно, так как пациенты не всегда могут позволить купить себе необходимые препараты. Из-за этого человек может попасть в больницу, где государство потратит на него гораздо больше денег, чем если бы ему просто выдали лекарство.

Петров считает, что рано или поздно Россия придет к системе денежных компенсаций за препараты, купленные по рецепту врача, так как лекарственная система обеспечения нуждается в изменениях.

«Я думаю, что это будет денежное возмещение лекарственных препаратов, купленных по выписанным врачом рецептам. Человек идет в аптеку, покупает этот препарат. Российская Федерация — государство — должно ему компенсировать», — объяснил депутат, отметив, что компенсация должна выдаваться в размере референтной цены.

В России могут установить референтную цену каждого лекарственного препарата, по которой государство готово платить по международным непатентованным названиям, считает депутат.

«Например, это «Дротаверин» и «Но-шпа». «Но-шпа» — это «Дротаверин», но люди часто покупают «Но-шпу». Естественно в рецепте будет написано «Дротаверин». Врач выписывает по международному непатентованному названию. «Дротаверин» российского производства стоит 50 рублей, а «Но-шпа» в пять раз дороже. Государство, конечно, должно компенсировать «Дротаверин» — 50 руб», — объяснил парламентарий.

По его словам, подобная система находится на стадии обсуждения — она может начать свою работу уже в 2023-2024 годах. Прогнозируется, что к этому времени будет также отлажена выписка электронных рецептов и, как следствие, будет связь между врачами и аптекой.

ФОТО: PIXABAY.COM

pnp