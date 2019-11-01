Геномный центр РФ по биомедицине будет разрабатывать лекарства от аутоиммунных патологий

Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, который стал одним из трех центров геномных исследований, создаваемых в рамках нацпроекта «Наука», будет разрабатывать новые технологии и препараты для персонализированной противоопухолевой терапии, а также инновационные способы лечения ряда аутоиммунных патологий. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Ранее в пятницу правительство РФ утвердило состав и финансирование геномных центров мирового уровня. Каждый из трех центров — Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости, Курчатовский геномный центр, Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, генетические технологии для медицины — получит в 2019-2024 гг. финансирование в размере около 3,7 млрд рублей.

«Запланировано создание новых прорывных технологий и препаратов для персонализированной противоопухолевой терапии, инновационных способов лечения ряда аутоиммунных патологий, новых генноинженерных белков — редакторов генома с улучшенной точностью и специфичностью. Важным результатом деятельности Центра станет получение новых животных и клеточных моделей заболеваний человека и их применение для тестирования новых способов диагностики и лечения заболеваний», — цитирует пресс-служба руководителя Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины Дмитрия Курпаша.

По его словам, основной идеей создания Центра является развитие генетических технологий, адаптация этих технологий для получения новых знаний о нормальных и патологических процессах в организме и применение этих знаний для решения проблем здоровья человека.

«Мы надеемся, что наряду с конкретными фундаментальными и прикладными проектами Центр будет уделять большое внимание междисциплинарным биомедицинским исследованиям. Центр станет координатором и ключевым экспертным лидером в изучении генома, окажет безусловное влияние на развитие генетических технологий в России», — отметил Курпаш.

Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, генетические технологии для медицины создается на базе четырех организаций: Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук (РАН), Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства, Института биологии гена РАН и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

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