Ёмкость фармацевтического рынка России в сентябре 2019 года выросла на 10,1%

Объём коммерческого рынка ЛП в сентябре 2019 года составил 89,9 млрд рублей (в розничных ценах). По сравнению с августом ёмкость рынка выросла на 10,1%. В сравнении с сентябрём 2018 года в текущем году рынок показал прирост реализации на 5,5%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в сентябре по сравнению с августом снизилась на 0,9%, и составила 192,2 рубля, сообщается в аналитическом отчете за сентябрь 2019 г. компании DSM Group.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые девять месяцев 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в рублёвом эквиваленте составило 1,9%. Общая ёмкость составила 739,2 млрд рублей.

В структуре коммерческого рынка ЛП в сентябре 2019 года по ценовым сегментам преобладают препараты со стоимостью от 150 до 500 руб. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 рублей уменьшился на 0,2% относительно сентября 2018 года, и составил 4,2%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 рублей составила 11,7% (+0,4%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 рублей сократился с 43,8% в сентябре 2018 года до 43,7% в сентябре 2019 года. Доля дорогостоящих препаратов, как и годом ранее, составила 40,7%.

По итогам сентября 2019 года 61,4% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 32,1%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам сентября 2019 года на 33,8% был представлен рецептурными препаратами и на 66,2% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в сентябре 2019 года возглавила компания Bayer, на втором месте — «Отисифарм», на третьем — Novartis. Топ-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам сентября 2019 года состоял из таких препаратов как «Терафлю» (1,0%), «Ксарелто» (0,8%), на третьем месте — «Кагоцел» (0,8%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в сентябре 2019 года увеличился на 10,9% относительно августа, и составил 5,7 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в девятом месяце 2019 года вырос на 13,0% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 30,1 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в сентябре 2019 года по сравнению с августом снизилась на 1,8%, и составила 189,4 рублей. Топ-3 производителей БАД занял 26,6% рынка в сентябре в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (14,8%), Solgar Vitamin And Herb (6,5%) и PharmaMed (5,3%).

gmpnews