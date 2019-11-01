Инвестиции в создание научно-технологического центра «Полисан» составили 4,5 млрд рублей

Основным приоритетом компании «ПОЛИСАН» является создание инновационных оригинальных лекарственных препаратов с высокой фармакологической эффективностью и безопасностью и внедрение их в медицинскую практику. Компания «ПОЛИСАН» проводит большое количество клинических исследований выпускаемых в настоящий момент препаратов с целью подтверждения их безопасности и расширения показаний для медицинского применения. Кроме того, в стадии разработки находится целый ряд лекарственных препаратов, ориентированных на лечение пациентов с социально значимыми заболеваниями.

6 ноября 2019 года ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» проведёт торжественное открытие научно-технологического центра (НТЦ). Это значимый этап для компании и необходимый для дальнейшего развития научного потенциала.

Новый 6-ти этажный корпус НТЦ, расположенный на одной территории с фармацевтическим заводом, предназначен для реализации следующих задач:

организация таких этапов создания лекарственных препаратов, как разработка состава, технологии, аналитических методик, исследования стабильности, наработка опытных серий, тестирование образцов и т.д.;

внедрение научных разработок и их масштабирование в рамках промышленного производства;

кооперация и проведение научных исследований с ведущими ВУЗами РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Строительство НТЦ, общей площадью 4844 кв. м, началось в августе 2017 года. При проектировании Центра использовались современные технологические решения и лучший мировой опыт по организации подобных объектов с соблюдением высокого уровня промышленной и экологической безопасности.

Введение в эксплуатацию НТЦ – это заключительный этап большого инвестиционного проекта компании «ПОЛИСАН», который также включал в себя реконструкцию производственных мощностей и расширение складских площадей. Общий объем инвестиций в проект составил более 4,5 млрд рублей. Решением правительства Санкт-Петербурга в январе 2017 года данный проект был признан стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга, а фирма «ПОЛИСАН» — стратегическим инвестором Санкт-Петербурга.

gmpnews