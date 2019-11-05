Daiichi Sankyo выйдет из сегмента анальгетиков в США

В октябре Daiichi Sankyo вернула компании AstraZeneca («АстраЗенека»; AZ) права на препарат Movantik для лечения опиоидного запора. Компанию Inspirion Delivery Sciences («Инспирион Деливери Сайенсиз») попросили о прекращении действия лицензионного соглашения на опиоидные препараты MorphaBond и RoxyBond.

В соответствии с Законом США об адаптации и переподготовке работников (WARN) от 1988 года, еще в августе компания опубликовала уведомление о планируемом увольнении 68 сотрудников офиса в штате Нью-Джерси, чья деятельность была связана с продажами анальгетиков. Сокращение рабочих мест произошло 7 октября.

Прекратив сотрудничество по препарату Movantik, компании Daiichi и AZ недавно подписали соглашение о сотрудничестве в разработке [fam-]trastuzumab deruxtecan (DS-8201) – ведущего актива в онкопортфеле Daiichi. Он представляет собой конъюгат «лекарственный препарат – антитело» и предназначен для лечения форм рака молочной железы (РМЖ) с экспрессией HER2. В рамках соглашения AZ заплатит Daiichi 6,9 млрд долл. США за доступ к этому активу. Регистрационную заявку на указанный продукт при метастатическом РМЖ FDA рассматривает в приоритетном порядке. Решение регулятора ожидается во II квартале 2020 года.

Татьяна Кублицкая

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