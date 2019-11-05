Многие заявления руководителей Большой фармы оказались несоответствующими действительности

Журналисты FiercePharma отобрали пять нарушенных или забытых обещаний и заявлений руководителей компаний Большой фармы — AbbVie («ЭббВи»), Allergan («Аллерган»), AstraZeneca («АстраЗенека»), Bayer («Байер») и Teva («Тева»). Естественно, руководители компаний, говоря о своих планах, предупреждают акционеров, что не могут предугадать, как сложится ситуация в будущем. Могут измениться обстоятельства, а с ними — стратегия и планы. Но эти случаи, как правило, — неудавшиеся попытки схитрить.
Так, не совсем был откровенен исполнительный директор AbbVie Ричард Гонсалес, заявивший в 2014 году, что планируемая сделка по приобретению Shire («Шайер») не являлась инверсионной.
Исполнительный директор AstraZeneca и вовсе дал несбыточное обещание.
Илья Дугин
pharmvestnik