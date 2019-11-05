Северная Осетия приняла закон о единственном поставщике лекарств Daiichi Sankyo выйдет из сегмента анальгетиков в США » Многие заявления руководителей Большой фармы оказались несоответствующими действительности Журналисты FiercePharma отобрали пять нарушенных или забытых обещаний и заявлений руководителей компаний Большой фармы — AbbVie («ЭббВи»), Allergan («Аллерган»), AstraZeneca («АстраЗенека»), Bayer («Байер») и Teva («Тева»). Естественно, руководители компаний, говоря о своих планах, предупреждают акционеров, что не могут предугадать, как сложится ситуация в будущем. Могут измениться обстоятельства, а с ними — стратегия и планы. Но эти случаи, как правило, — неудавшиеся попытки схитрить. Так, не совсем был откровенен исполнительный директор AbbVie Ричард Гонсалес, заявивший в 2014 году, что планируемая сделка по приобретению Shire («Шайер») не являлась инверсионной. Исполнительный директор AstraZeneca и вовсе дал несбыточное обещание. Илья Дугин

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