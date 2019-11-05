Северная Осетия приняла закон о единственном поставщике лекарств

Как сообщает пресс-служба парламента, закон принят с целью повышения эффективности госзакупок и осуществления контроля за расходом бюджетных средств. Прежде чем его вынести на голосование, Минздрав республики тщательно изучил опыт Нижегородской области (единственным поставщиком там является ГП НО «Нижегородская областная фармация») и убедился, что такая практика позволяет приобретать препараты по более низким ценам и сокращает затраты медорганизаций. Затем ГАУ «Фарммедтех Осетии» провело ряд централизованных закупок в качестве пилота.

«По итогам проведенных аукционов было сэкономлено 125 млн руб., или 31% средств, которые были потрачены на приобретение дополнительной партии препаратов, поэтому так важно объединить и централизовать закупки», — рассказал депутатам министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев.

Несмотря на возражения десятерых депутатов, которые проголосовали против, так как уверены, что законопроект ограничивает конкуренцию, Северная Осетия присоединилась к субъектам России, законодательно закрепившим статус единственного поставщика за государственным предприятием. Напомним, ранее это сделали Татарстан, Чувашия и еще порядка 20 территорий.

Екатерина Погонцева

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