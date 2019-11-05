Дональд Трамп номинировал Стивена Хана на пост руководителя FDA Северная Осетия приняла закон о единственном поставщике лекарств » STADA приобрела портфель безрецептурных препаратов Takeda в России и СНГ Немецкая фармацевтическая компания STADA Arzneimittel AG («Штада Арцнаймиттель АГ») подписала соглашение о приобретении ряда препаратов у японской фармкомпании Takeda Pharmaceutical Company Limited («Такеда Фармасьютикал Компани Лимитид») в России, Грузии, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Узбекистане, говорится на сайте компании. Сумма сделки – 660 млн долл. США. Под сделку подпадают порядка 20 наименований безрецептурных и рецептурных препаратов. Среди приобретенных активов безрецептурные витамины и пищевые добавки, а также рецептурные препараты для лечения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также сахарного диабета и общетерапевтических заболеваний, в т.ч. «Кардиомагнил» и патентованные препараты Nesina и Edarbi. Согласно условиям соглашения, Takeda продолжит производить продукцию для STADA. Илья Дугин

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