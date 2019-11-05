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STADA приобрела портфель безрецептурных препаратов Takeda в России и СНГ

Немецкая фармацевтическая компания STADA Arzneimittel AG («Штада Арцнаймиттель АГ») подписала соглашение о приобретении  ряда препаратов у японской фармкомпании Takeda Pharmaceutical Company Limited («Такеда Фармасьютикал Компани Лимитид») в России, Грузии, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Узбекистане, говорится на сайте компании. Сумма сделки – 660 млн долл. США.

Под сделку подпадают порядка 20 наименований безрецептурных и рецептурных препаратов.

Среди приобретенных активов безрецептурные витамины и пищевые добавки, а также рецептурные препараты для лечения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также сахарного диабета и общетерапевтических заболеваний, в т.ч. «Кардиомагнил» и патентованные препараты Nesina и Edarbi.

Согласно условиям соглашения, Takeda продолжит производить продукцию для STADA.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Ноябрь 5, 2019 | Просмотров: 67