STADA приобрела портфель безрецептурных препаратов Takeda в России и СНГ

Немецкая фармацевтическая компания STADA Arzneimittel AG («Штада Арцнаймиттель АГ») подписала соглашение о приобретении ряда препаратов у японской фармкомпании Takeda Pharmaceutical Company Limited («Такеда Фармасьютикал Компани Лимитид») в России, Грузии, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Узбекистане, говорится на сайте компании. Сумма сделки – 660 млн долл. США.
Под сделку подпадают порядка 20 наименований безрецептурных и рецептурных препаратов.
Среди приобретенных активов безрецептурные витамины и пищевые добавки, а также рецептурные препараты для лечения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также сахарного диабета и общетерапевтических заболеваний, в т.ч. «Кардиомагнил» и патентованные препараты Nesina и Edarbi.
Согласно условиям соглашения, Takeda продолжит производить продукцию для STADA.
Илья Дугин
pharmvestnik