Дональд Трамп номинировал Стивена Хана на пост руководителя FDA

С апреля 2019 года эту должность на временной основе занимал Нед Шарплесс после отставки Скотта Готтлиба, сообщает FirstWord Pharma.
Ранее Стивен Хан возглавлял отделение лучевой терапии в Онкологическом центре Андерсона.
Как отметили в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения США, Нед Шарплесс вернется к работе в Национальном институте онкологии США.
Между тем, один из экс-руководителей FDA Дэвид Кесслер полагает, что время играет против Стивена Хана. По его словам, он может проработать всего один год, поскольку в 2020 году состоятся президентские выборы.
Илья Дугин
pharmvestnik