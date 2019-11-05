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Дональд Трамп номинировал Стивена Хана на пост руководителя FDA

С апреля 2019 года эту должность на временной  основе занимал Нед Шарплесс после отставки Скотта Готтлиба, сообщает FirstWord Pharma.

Ранее Стивен Хан возглавлял отделение лучевой терапии в Онкологическом центре Андерсона.

Как отметили в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения США, Нед Шарплесс вернется к работе в Национальном институте онкологии США.

Между тем, один из экс-руководителей FDA Дэвид Кесслер полагает, что время играет против Стивена Хана. По его словам, он может проработать всего один год, поскольку в 2020 году состоятся президентские выборы.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Ноябрь 5, 2019 | Просмотров: 65