Минздрав начал тестирование всеобщего лекарственного обеспечения в регионах

Желающие принять участие в эксперименте есть, но о подробностях говорить преждевременно, рассказала Максимкина «ФВ». «Много рабочих моментов, которые требуют решения», — сообщила она.

В сентябре глава Минздрава Вероника Скворцова говорила, что Россия намерена внедрить систему лекарственного обеспечения всего населения, а с 2020 года министерство планирует запустить пилотные проекты, которые позволят отработать механизмы для перехода к этой системе.

«На наш взгляд, пилотным проектом может стать обеспечение пациентов, у которых случились острые сердечно-сосудистые события или была операция сердечно-сосудистой системы. Мы бы хотели со следующего года отработать этот блок. Это позволит эффективно бороться с повторением острых сосудистых нарушений», – заключила она.

В конца августа 2019 года в Минздраве состоялось совещание с участием представителей фармрынка и профильных ассоциаций. Министерство предложило участникам совещания представить возможные модели всеобщего лекарственного обеспечения, а также решить, в каких регионах можно было бы опробовать различные его модели, и привлечь представителей этих регионов к диалогу.

«Инфарма» предложила дифференцированный уровень соплатежей для полного лекарственного обеспечения всех граждан. По мнению ассоциации, для больных, у которых угрожающие жизни или грозящие инвалидностью заболевания, необходимые лекарства должны быть целиком бесплатны. Пациенты, у которых хронические заболевания, не угрожающие жизни, должны будут доплачивать за показанные лекарства 25% или менее. Для всех остальных доплата должна составлять до 60% (но не больше). Независимо от типа заболевания социально незащищенные группы населения в любом случае должны быть освобождены от доплат.

В Сколково предлагают в качестве базового сценария реализовать трехлетний пилотный проект по лекарственному возмещению в отдельных регионах для детей до 14 лет с возможным расширением программы для детей 15–17 лет. Бюджет проекта — 4 млрд руб. в год. Для всей страны такой же проект обойдется в 40 млрд руб.

В качестве дополнительного сценария предлагается реализация программы возмещения затрат на лекарственное обеспечение для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Для всей страны это будет стоить около 78 млрд руб. в год, в рамках отдельных пилотных проектов — 15,6 млрд руб.

Разработали в Сколково и пилот по онкологическим заболеваниям. Он будет стоить 75 млрд руб. в год для всей России, или 7,5 млрд руб. в год для четырех пилотных регионов.

В ближайшие три года на лечение острых сердечно-сосудистых заболеваний будет выделено дополнительно 43,5 млрд руб. – по 14,5 млрд ежегодно. Соответствующее поручение Министерству финансов и Министерству здравоохранения дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Дополнительно предусмотрите в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по 14,5 млрд руб. ежегодно на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах», – указано в документе.

Однако в проекте федерального бюджета на 2020 год, который Госдума приняла в первом чтении, сумма, планируемая регионам на программу по софинансированию лекарственного обеспечения, оказалась меньше той, которую планировал предоставить глава правительства. На эти цели нашлось только по 10,15 млрд руб. в год.

Полина Звездина

Елена Сидорова

pharmvestnik