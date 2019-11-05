Росздравнадзор разработал ряд документов в сфере оборота иммунобиологических препаратов

Кроме того, Федеральная служба уведомила о разработке правил проведения Комиссией Росздравнадзора по качеству иммунобиологических лекарственных препаратов анализа сведений для определения объема проводимых испытаний качества иммунобиологического препарата конкретного наименования и производителя (с учетом лекарственной формы и дозировки) на соответствие требованиям нормативной документации.

Как писал «ФВ» 1 ноября, на портале regulation.gov.ru размещен проект приказа Росздравнадзора «О создании Комиссии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по качеству иммунобиологических лекарственных препаратов».

Комиссия будет определять объем испытаний качества препарата конкретного наименования и производителя (с учетом лекарственной формы и дозировки) на соответствие требованиям нормативной документации. Комиссия не будет выдавать эти заключения, она только определяет объем испытаний, которые будут проводить федеральные учреждения, подведомственные Минздраву и Росздравнадзору и аккредитованные в соответствии с законодательством РФ.

Елена Сидорова

pharmvestnik