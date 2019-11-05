Минздрав разработал Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов

Минздрав России разработал проект Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности. Проект соответствующего ведомственного приказа размещен на сайте regulation.gov.ru.
Комиссия создается в территориальном органе Росздравнадзора и рассматривает вопросы, связанные с возникновением ситуаций, при которых у медицинского или фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей.
Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые решения.
Лица, участвовавшие в заседании Комиссии, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы.
Решения Комиссии принимаются тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
В случае установления Комиссией факта совершения работником, руководителем медицинской или аптечной организации, либо индивидуальным предпринимателем действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, информация об этом и подтверждающие такой факт документы передаются в правоприменительные органы в течение 3 рабочих дней. При возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, растениям и окружающей среде информация передается немедленно.
Елена Сидорова
pharmvestnik