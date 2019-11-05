Минздрав разработал Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов

Комиссия создается в территориальном органе Росздравнадзора и рассматривает вопросы, связанные с возникновением ситуаций, при которых ‎у медицинского или фармацевтического работника ‎при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей.

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях ‎и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять ‎на принимаемые решения.

Лица, участвовавшие в заседании Комиссии, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы.

Решения Комиссии принимаются тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих ‎на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

В случае установления Комиссией факта совершения работником, руководителем медицинской или аптечной организации, либо индивидуальным предпринимателем действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, информация об этом и подтверждающие такой факт документы передаются в правоприменительные органы в течение 3 рабочих дней. При возникновении угрозы причинения вреда жизни ‎и здоровью людей, вреда животным, растениям и окружающей среде информация передается немедленно.

Елена Сидорова

pharmvestnik